определить период и частоту переменного тока если конденсатор емкостью с=1мкФ представляет для него сопротивление хс=160м
Физика
определить период и частоту переменного тока если конденсатор емкостью с=1мкФ представляет для него сопротивление хс=160м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с=1мкФ Хс=16Ом найти Т?период и найти W частоту решение чтоб найти частоту нам в начале надо найти ню ню=1/2пиСХс ню=1/2*3,14*1*16=приблизительно 0,01Гц а это 1*10минус второй степени затем находим частоту 2пи*ню W=2*3,14*1*10минус второй степени=6,28*10минус второй степени и находим период Т=1/ню Т=1/1*10минус второй степени=1*10минус второй степени. ответ W= 6.28*10инус второй степени Т=1*10минус второй степени а кстати пи у нас постоянная =3,14
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