В саду росли яблони и вишни,причём яблони составляли 40% всех деревьев.Вишен былло на 65 больше,чем яблонь.Сколько деревьев росло в саду?Сколько среди них было вишен?сколько-яблонь?
Алгебра
В саду росли яблони и вишни,причём яблони составляли 40% всех деревьев.Вишен былло на 65 больше,чем яблонь.Сколько деревьев росло в саду?Сколько среди них было вишен?сколько-яблонь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишни составляли 100 - 40 = 60% всех деревьев. х - кол-во всех деревьев: 0,6х - 0,4х = 65 0,2х = 65 х = 65/0,2 = 650/2 = 325 деревьев всего росло в саду. Яблонь было 325 * 0,4 = 130. Вишен было 325 * 0,6 = 195. Проверка: 195 - 130 = 65. Ответ: 130 яблонь; 195 вишен.
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