В саду росли яблони и вишни,причём яблони составляли 40% всех деревьев.Вишен былло на 65 больше,чем яблонь.Сколько деревьев росло в саду?Сколько среди них было вишен?сколько-яблонь?

Алгебра

В саду росли яблони и вишни,причём яблони составляли 40% всех деревьев.Вишен былло на 65 больше,чем яблонь.Сколько деревьев росло в саду?Сколько среди них было вишен?сколько-яблонь?

Автор: Гость