Собаку посадили на цепь длиной 3 метра , приклепреную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1 метр примите длину отрезка 1 см ),по которому может бегать собака . Найдите расстоянию между крайними точками окружности , по каторой...

Гость: Гость:

Участок будет формы круга с радиусом r = длина цепи, т.е радиус = 3 м. Расстояние между крайними точками окружности будет равно диаметру d круга, т.е 3 * 2 = 6 м. На листке тетради этот рисунок в масштабе 1:100 будет окружностью диаметром d = 6 см.