Собаку посадили на цепь длиной 3 метра , приклепреную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1 метр примите длину отрезка 1 см ),по которому может бегать собака . Найдите расстоянию между крайними точками окружности , по каторой...
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метра , приклепреную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1 метр примите длину отрезка 1 см ),по которому может бегать собака . Найдите расстоянию между крайними точками окружности , по каторой может бегать собака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Участок будет формы круга с радиусом r = длина цепи, т.е радиус = 3 м. Расстояние между крайними точками окружности будет равно диаметру d круга, т.е 3 * 2 = 6 м. На листке тетради этот рисунок в масштабе 1:100 будет окружностью диаметром d = 6 см.
Гость:
участок земли,по которому может бегать собака- это окружность с радиусом 3м, т.е. длина цепи расстояние между крайними точками окружности , по каторой может бегать собакаравно диаметру этой окружности, т.е. 3*2=6м если нарисовать, то получим круг с радиусом 3см
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