ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?

Математика

ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?

Автор: Гость