ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?

Математика
ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - кол-во тетрадей в линейку: 3х - х = 18 2х = 18 х = 9 тетрадей в линейку. Тогда тетрадей в клетку было: 9 * 3 = 27 тетрадей. Всего тетрадей: 27 + 9 = 36 Проверка: 27 - 9 = 18. Ответ: 36 тетрадей.
Гость:
допустим, тетрадей в линейку х, тогда   3х-х=18   2х=18   х=9 тетрадей в линейку   9*3=27 тетрадей в клетку   27+9=36 всего тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите сумму длин всех рёбер куба,если она больше периметра его грани на 18 см
Ответить
Алгебра
Если 11x+19=0, то 22x+17=?
Ответить
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метра , приклепреную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1 метр примите длину отрезка 1 см ),по которому может б...
Ответить
Математика
масса 1 литр воды равна 1 кг. масса 1 л.бензина меньше на 279г. Найдите массу 1 л. бензина.
Ответить
Физика
В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и со...
Ответить