ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?
Математика
ученик купил тетрадей в клетку в 3 раза больше,чем тетрадей в линейку,причем их было на 18 больше,чем тетрадей в линейку.Сколько всего тетрадей купил ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - кол-во тетрадей в линейку: 3х - х = 18 2х = 18 х = 9 тетрадей в линейку. Тогда тетрадей в клетку было: 9 * 3 = 27 тетрадей. Всего тетрадей: 27 + 9 = 36 Проверка: 27 - 9 = 18. Ответ: 36 тетрадей.
Гость:
допустим, тетрадей в линейку х, тогда 3х-х=18 2х=18 х=9 тетрадей в линейку 9*3=27 тетрадей в клетку 27+9=36 всего тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метра , приклепреную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1 метр примите длину отрезка 1 см ),по которому может б...
Математика