составить предпологаемый диалог включая в него слова выражающие просьбу Диалог на тему: после школьного дня встреча сына с мамой (4-5) предложений

Гость: Гость:

-Я прошу тебя сынок не задерживайся после школы. -Мама я приду вовремя,а ты к моему приходу испеки пирожков с капустой. -Постараюсь к твоему приходу чтоб они были горячими. -Мама хочу после школы зайти к бабушке. -Купи хлеб к ужины когда будешь возврыщаться.