составить предпологаемый диалог включая в него слова выражающие просьбу Диалог на тему: после школьного дня встреча сына с мамой (4-5) предложений
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составить предпологаемый диалог включая в него слова выражающие просьбу Диалог на тему: после школьного дня встреча сына с мамой (4-5) предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Я прошу тебя сынок не задерживайся после школы. -Мама я приду вовремя,а ты к моему приходу испеки пирожков с капустой. -Постараюсь к твоему приходу чтоб они были горячими. -Мама хочу после школы зайти к бабушке. -Купи хлеб к ужины когда будешь возврыщаться.
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