транскрипція слів:зоря,ялинка,площа,земля,колихається,смієшся.
Қазақ тiлi
транскрипція слів:зоря,ялинка,площа,земля,колихається,смієшся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зора′, йалинка, земла′, колихайет′с′а , см′ійешс′а
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