Реферат на тему Зоны охраны природы  в нашем районе

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План: I. Вступление. II. Основная часть. 1. Человек и окружающая среда: история взаимодействия. 2. Глобальные экологические проблемы современности. а) Загрязнение атмосферы. б) Загрязнение водных ресурсов. в) Загрязнение литосферы. г) Другие загрязнения. д) Гибель и вырубка лесов. 3. Экологическая обстановка в Новгородской области. а) Леса Новгородской области. б) Новгородские леса в прошлом. в) Федеральные целевые программы. 4. Перспективы развития и решения экологических проблем. а) Переработка промышленных отходов. III. Заключение. Приложения. Список литературы. Вступление. В последние годы мы часто слышим и употребляем слово «экология», но вряд ли можно считать, что все понимают под ним одно и то же. О том, какой смысл следует вкладывать в это понятие, спорят даже специалисты. А пока они спорят, неспециалисты уже поняли, что такое экологический минимум: это значит — дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть пищу без нитратов и не светиться в темноте. Термин «экология» (от греческих «ойкос» — дом, место обитания, и «логос» — наука) был придуман в 1866 году немецким зоологом Эрнстом Геккелем, который ввел его в обиход для обозначения «общей науки об от­ношениях организмов к окружающей среде», куда мы относим в широком смысле все «условия существования». Это понятие, первоначально довольно узкое, в дальнейшем расширялось, какое-то время и экология развивалась как одна из биологических наук, изучающая не отдельные организмы, а структуру и функционирование биологических систем — популяций, видов, сообществ — и их взаимодействий друг