Выпиши только слова с приставками з,с. Вздыхать,рассмотреть,разбить,растить,разжалобить,безрадостный,восковой,избрать,разный,чрезмерный,испечь,изумрудный,бесконтрольный,беседовать,воздыхатель,испачкать,исторический,излагать,искра.

Русский язык
Выпиши только слова с приставками з,с. Вздыхать,рассмотреть,разбить,растить,разжалобить,безрадостный,восковой,избрать,разный,чрезмерный,испечь,изумрудный,бесконтрольный,беседовать,воздыхатель,испачкать,исторический,излагать,искра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вздыхать, рассмотреть, разбить, разжалобить,безрадостный, избрать, чрезмерный, испечь, бесконтрольный, воздыхатель, испачкать, излагать
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