Какова длина эллектромагнитной волны,ксли радиостанция ведет передачу на частоте 75Мгц

Физика
Какова длина эллектромагнитной волны,ксли радиостанция ведет передачу на частоте 75Мгц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
299790000 / 75000000 ≈ 3.997 м.
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