СРОЧНО дан тетраэдр ABCD. точка К-середина медеаны DM треугольника ADC. выразить вектор BK через векторы a=BA c=BC d=BD
Геометрия
СРОЧНО дан тетраэдр ABCD. точка К-середина медеаны DM треугольника ADC. выразить вектор BK через векторы a=BA c=BC d=BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вектор DM=1\2(DA+DC) (cвойство вектора медианы треугольника) DK=1\2*DM=1\2*1\2(DA+DC)=1\4*(DA+DC) BK=BD+DK=BD+1\4*(DA+DC)=BD+1\4*(AB+BD+CB+BD)= BD+1\4*(-BA+2BD-BC)=BD-1\4BA-1\4BC+1\2BD= =3\2BD-1\4BA-1\4BC=3\2d-1\2a-1\2c
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