у параллелепипеда три грани имеют площади 3 дм²,4 дм²и 7 дм².Чему равна полная поверхность параллелепипеда?
Геометрия
у параллелепипеда три грани имеют площади 3 дм²,4 дм²и 7 дм².Чему равна полная поверхность параллелепипеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полная площадь равна сумме всех граней (в паралелипипеде противоположные грани равны, соотвественно имеют одинаковую площадь) полная поверхность параллелепипеда=2*(3+4+7)=2*14=28 дм²
Гость:
S=2(Sа+Sв+Sс)=2(3+4+7)=28дм²
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