дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)BC+C1D1+A1A+D1A1 б)D1C1-A1B

Геометрия

дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)BC+C1D1+A1A+D1A1 б)D1C1-A1B

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