дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)BC+C1D1+A1A+D1A1 б)D1C1-A1B
Геометрия
дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)BC+C1D1+A1A+D1A1 б)D1C1-A1B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)BC+C1D1+A1A+D1A1=BC+(C1D1+D1A1+A1A)=BC+C1А=C1А+ВС= =С1А+AD=C1D б)D1C1-A1B=A1B1-A1B=BB1 по правилам сложения векторов и равенства соответсвующих векторов в паралелипипеде
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