напиши по 5 слов с разными орфограммами слова :Редкий,ванная,местный,мороз,лесной,чаща.
Русский язык
напиши по 5 слов с разными орфограммами слова :Редкий,ванная,местный,мороз,лесной,чаща.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Редкий - оглушение звонкого согласного Ванная - двойнаня буква н Местный - непроизносимая согласная в корне слова Чаща - ча ща пиши с буквой а
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