турист на автобус проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. какой общий путь проделал турист?
Математика
турист на автобус проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. какой общий путь проделал турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:5=8 км-прошёл пешком 2) 40+8=48 км -весь путь
Гость:
40+40/5=48км общий путь
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