турист на автобус проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. какой общий путь проделал турист?

Математика

турист на автобус проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. какой общий путь проделал турист?

Автор: Гость