одна сторона треугольника разделена на шесть равных частей разделите остальные 2 стороны на три равные части

Гость: Гость:

пусть дан треугольник ABC и сторона АВ поделена на 6 равных частей точками A,A1, A2, A3, A4, A5, B. паралельно отрезку АС, через точки А2 и А4 проведем прямые, они пересекут сторону СВ в точках С1 и С2 соответственно, тогда по теореме Фалеса, точками С, С1, С2, В сторона ВС делится на три равные части паралельно отрезку ВС через точки А4 и А2 проведем прямые, они пересекут сторону АС в точках В1 и В2 соответственно, тогда по теореме Фалеса, точками А, В1, В2, С делится на три равные части