масса бегемота 31ц 25кг, а масса его детеныша на 19ц 32кг меньше. Выразитеобщую массу бегемота и его детеныша в килограммах.

Математика

масса бегемота 31ц 25кг, а масса его детеныша на 19ц 32кг меньше. Выразитеобщую массу бегемота и его детеныша в килограммах.

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