масса бегемота 31ц 25кг, а масса его детеныша на 19ц 32кг меньше. Выразитеобщую массу бегемота и его детеныша в килограммах.

Математика
масса бегемота 31ц 25кг, а масса его детеныша на 19ц 32кг меньше. Выразитеобщую массу бегемота и его детеныша в килограммах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31ц 25кг=3125кг 19ц 32кг=1932кг 3125-1932=1193кг вес детеныша 3125+1193=4318кг общая масса
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