Прямоугольник размером 4 на 9 клеток разрежь на две одинаковые части и составь из них квадрат.

Математика
Прямоугольник размером 4 на 9 клеток разрежь на две одинаковые части и составь из них квадрат.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      3            3             3   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2|            |                           |  |            |__ __ __               | 2|                         |              |  |__ __ __ __ __ __| __ __ __|       3                3  __ ___ __ __ __ __ |                           |2 |__ __ __              | |            |             |2 |            |__ __ __| |                          | |__ __ __ __ __ __|2
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