Прямоугольник размером 4 на 9 клеток разрежь на две одинаковые части и составь из них квадрат.
Математика
Прямоугольник размером 4 на 9 клеток разрежь на две одинаковые части и составь из них квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2| | | | |__ __ __ | 2| | | |__ __ __ __ __ __| __ __ __| 3 3 __ ___ __ __ __ __ | |2 |__ __ __ | | | |2 | |__ __ __| | | |__ __ __ __ __ __|2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
масса бегемота 31ц 25кг, а масса его детеныша на 19ц 32кг меньше. Выразитеобщую массу бегемота и его детеныша в килограммах.
Геометрия
одна сторона треугольника разделена на шесть равных частей разделите остальные 2 стороны на три равные части