какова средняя скорость реактивного самолёта (в м/с),если за 1,5 мин он пролетел расстояние в 25 км
Физика
какова средняя скорость реактивного самолёта (в м/с),если за 1,5 мин он пролетел расстояние в 25 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5мин=90сек 25км=25000м 25000/90=277,77м/с=1000км/ч
Гость:
РЕШЕНИЕ:S=vt v=S:t=25000км:110с=(приблизительно)227м/с
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