какова средняя скорость реактивного самолёта (в м/с),если за 1,5 мин он пролетел расстояние в 25 км

Физика

какова средняя скорость реактивного самолёта (в м/с),если за 1,5 мин он пролетел расстояние в 25 км

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