В стране 27 городов, каждые два из них соеденены авиалинией. Сколько авиалиний в стране?

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всего 27 городов, каждый из них по условию можно соединить с остальными 26 городами, значит авиалиний будет 27*26 но в таком случае каждую авиалинию мы считали дважды(на концах авиалинии два города) поэтому всего авиалиний в стране 27*26\2=27*13=351 авиалиния