В стране 27 городов, каждые два из них соеденены авиалинией. Сколько авиалиний в стране?

Математика
В стране 27 городов, каждые два из них соеденены авиалинией. Сколько авиалиний в стране?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 27 городов, каждый из них по условию можно соединить с остальными 26 городами, значит авиалиний будет 27*26 но в таком случае каждую авиалинию мы считали дважды(на концах авиалинии два города) поэтому всего авиалиний в стране 27*26\2=27*13=351 авиалиния
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
you are going to have yore holidays in the mountains with your parents. say where you will go for your holidays if the place will be far away from ...
Ответить
Геометрия
даны точки А(-1;5;3) В(7;-1;3)С(3;-2;6)Доказать,что треугольник АВС-прямоугольный.
Ответить
Қазақ тiлi
Срочно потрібен діалог на любу тему
Ответить
Математика
Прямоугольник размером 4 на 9 клеток разрежь на две одинаковые части и составь из них квадрат.
Ответить
Физика
какова средняя скорость реактивного самолёта (в м/с),если за 1,5 мин он пролетел расстояние в 25 км
Ответить