расшифруй слова:по2л,с3ж,ви3на,1 очество.
Математика
расшифруй слова:по2л,с3ж,ви3на,1 очество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвал, стриж, витрина, одиночество
Гость:
по2л - подвал, с3ж - стриж, ви3на - витрина, 1 очество - одиночество.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Борис, Андрей,Миша и Слава гуляли по парку с родителями и попросили их купить каждому по стакану сока.Все ребята разного возраста (8,9,10,11 лет) и...
Математика
две бригады, работая вместе, сшили 120 костюмов. Однабригада шила в день 13 костюмов, а другая -11 Сколько костюмов сшила каждая бригада?
Геометрия
Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-2;0;1) В(-1;2;3)С(8;-4;9)Найдите координаты вектора ВМ,если ВМ-медиана треугольника