Борис, Андрей,Миша и Слава гуляли по парку с родителями и попросили их купить каждому по стакану сока.Все ребята разного возраста (8,9,10,11 лет) и любят разные соки - грушевый, яблочный, вишневый, томатный. Определите их возра...
Математика
Борис, Андрей,Миша и Слава гуляли по парку с родителями и попросили их купить каждому по стакану сока.Все ребята разного возраста (8,9,10,11 лет) и любят разные соки - грушевый, яблочный, вишневый, томатный. Определите их возраст и вкус, исходя из следующего 1. Андрей старше Миши и мальчика, который любит яблочный сок, но младше того, кто любит томатный сок. 2. Мальчик, который любит яблочный сок. - самый младший 3. Борис и Андрей не любят грушевый сок. 4. Борис не самый старший из мальчиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слава-11 лет-томатный сок Андрей-10-вишневый Миша-9-грушевый Борис-8-яблочный
Гость:
Андрей-10 лет илюбит вишнёвый сок Миша-8 лет и любит яблочный сок. Борис-9 лет и любит томатный сок. Слава-11 Лет и любит грушевый сок.
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