Борис, Андрей,Миша и Слава гуляли по парку с родителями и попросили их купить каждому по стакану сока.Все ребята разного возраста (8,9,10,11 лет) и любят разные соки - грушевый, яблочный, вишневый, томатный. Определите их возра...

Математика

Борис, Андрей,Миша и Слава гуляли по парку с родителями и попросили их купить каждому по стакану сока.Все ребята разного возраста (8,9,10,11 лет) и любят разные соки - грушевый, яблочный, вишневый, томатный. Определите их возраст и вкус, исходя из следующего 1. Андрей старше Миши и мальчика, который любит яблочный сок, но младше того, кто любит томатный сок. 2. Мальчик, который любит яблочный сок. - самый младший 3. Борис и Андрей не любят грушевый сок. 4. Борис не самый старший из мальчиков

Автор: Гость