скорость? ? ?? время 2мин, 5ч, 9с, 3с. путь 80м, 900км, 45м, 240км.
Математика
скорость? ? ?? время 2мин, 5ч, 9с, 3с. путь 80м, 900км, 45м, 240км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t V=80/2=40м/мин V=900/5=180км/ч V=45/9=5м/с 240/3=80км/с
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