напишите сумму а) 256-16 и 3+14; б) a+98 и 49; в) x+32 и y+13; г) m-98 и n+56;
Математика
напишите сумму а) 256-16 и 3+14; б) a+98 и 49; в) x+32 и y+13; г) m-98 и n+56;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 256-16+ 3+14=240+17=257; б) a+98+49=а+147; в) x+32+ y+13х+у+32+13=х+у+45; г) m-98+n+56m+n-98+56=m+n-42;
Гость:
а) (259-16) + (3+14) = 259-16+3+14 = 260 б) (а+98) + 49 = а+98+49 = а+147 в) (х+32) + (у+13) = х+32+у+13 = х+у+45 г) (m-98) + (n+56) = m-98+n+56 = m+n-42
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