напишите сумму а) 256-16 и 3+14; б) a+98 и 49; в) x+32 и y+13; г) m-98 и n+56;

Математика

напишите сумму а) 256-16 и 3+14; б) a+98 и 49; в) x+32 и y+13; г) m-98 и n+56;

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