часть пути в 600км турист пролетел на самолёте,а часть проехал на автобусе.на самолёте он проделал путь,в 9 раз больший,чем на автобусе.сколько километров турист проехал на автобусе?
Алгебра
часть пути в 600км турист пролетел на самолёте,а часть проехал на автобусе.на самолёте он проделал путь,в 9 раз больший,чем на автобусе.сколько километров турист проехал на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть на автобусе турист проехал х км, тогда на самолете он проделал путь 9х км, а всего проделал путь х+9х=10х км. По условию задачи составляем уравнение: 10х=600 х=600:10 х=60 ответ: 60 км турист проехал на автобусе
Гость:
допустим, на автобусе он проехал х км, тогда х+9х=600 10х=600 х=60км на автобусе 60*9=540 км на самолете или 600-60=540км
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