часть пути в 600км турист пролетел на самолёте,а часть проехал на автобусе.на самолёте он проделал путь,в 9 раз больший,чем на автобусе.сколько километров турист проехал на автобусе?

Гость: Гость:

пусть на автобусе турист проехал х км, тогда на самолете он проделал путь 9х км, а всего проделал путь х+9х=10х км. По условию задачи составляем уравнение: 10х=600 х=600:10 х=60 ответ: 60 км турист проехал на автобусе