СОСТАВЬ текст на тему ДРУЗЬЯ

Гость: Гость:

"Друг"-замечательное слово!Ведь без друзей человек не может жить.К кому ты пойдёшь,когда на душе тяжело?К другу,конечно. Я считаю, что жизнь без друзей очень скучна. Ну что это за жизнь: учеба, дом и опять учеба или работа?! Так же голова кругом пойдет. Хорошо иметь друзей,совсем и не обязательно иметь их много.Лучше иметь и мало,но зато таких,которые за тобой и в огонь,и в воду пойдут! Хороша жизнь с друзбями,никакой скуки нету,и есть с кем поделиться своими мыслями,интересами.