На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР
Математика
На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.________._________________.____________. А Р К М АР=АМ-РМ=22-17=5 см КМ=АМ-АК=22-16=6 см КР=АМ-АР-КМ=22-5-6=11см
Гость:
AK + PM = AM + KP , поэтому КP = AK + PM - AM = 16 + 17 - 22 = 11 см.
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