На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР

Математика

На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР

Автор: Гость