букет из 2 хризантем и 1лилии стоит 66руб.1лилия дешевле 1хризантемы на 9руб.сколько стоит 1 лилия и 1 хризантема.
Математика
букет из 2 хризантем и 1лилии стоит 66руб.1лилия дешевле 1хризантемы на 9руб.сколько стоит 1 лилия и 1 хризантема.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, букет состоит из одних лилий, тогда он будет стоить 66-9*2=48руб одна лилия стоит 48/3=16 руб хризантема 16+9=25руб
Гость:
1 лилия стоит х руб. 1 хризантема стоит х+9 руб. 2(х+9)+х=66 2х+18+х=66 3х=48 х=16 1 лилия стоит 16 руб. 1 хризантема стоит 16+9=25 руб.
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