луч С- биссектриса угла (ab), луч d биссектриса угла (ac). Найти угол (bd), если угол (ad) = 20 градусов.

Українська література
луч С- биссектриса угла (ab), луч d биссектриса угла (ac). Найти угол (bd), если угол (ad) = 20 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол (dс) = углу (аd) = 20 (град) (луч d - биссектриса угла (ас))   => угол (ас) = 2 * угол (аd) = 2*20 = 40 (град)   Угол (bс) = углу (ас) = 40 (град) (луч с - биссектриса угла (аb))    Угол (bd) = угол (bc) + угол (dc) = 40+20 = 60 (град)
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