Для изготовления одной удочки нужно 6м лески.Сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м?

Математика

Для изготовления одной удочки нужно 6м лески.Сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м?

Автор: Гость