Для изготовления одной удочки нужно 6м лески.Сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м?
Математика
Для изготовления одной удочки нужно 6м лески.Сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:6=3 удочки -могут сделать ребята из первого мотка 2) 42:6=7 удочек - могут сделать ребята из второго мотка 3) 3+7=10 удочек - всего могут сделать ребята из двух мотков ответ: 10 удочек
Гость:
Из первого мотка получаются 18/6 = 3 удочки, а из второго - 42/6 = 7 удочек, то есть всего 3 + 7 = 10 удочек.
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