найти основание треугольника, если площадь равна 12 кубическим см, высота три корня из двух
Геометрия
найти основание треугольника, если площадь равна 12 кубическим см, высота три корня из двух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=ah/2 ah=2s a=2s/h a=2*12/(3*sqrt(2)) =8/sqrt(2)
Гость:
Площадь треугольника вычисляется по формуле S = a * h / 2 В данном случае 12 = а * 3 * √ 2 / 2 a * 3 * √ 2 = 24 a = 24 / (3 * √ 2) = 4 * √ 2 см.
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