некто узнал,что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади . ОН взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил собаку,двух коров и лошадь. Что по чём?

Математика

некто узнал,что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади . ОН взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил собаку,двух коров и лошадь. Что по чём?

Автор: Гость