некто узнал,что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади . ОН взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил собаку,двух коров и лошадь. Что по чём?

Математика
некто узнал,что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади . ОН взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил собаку,двух коров и лошадь. Что по чём?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, собака стоит х руб, тогда корова 4х, а лошадь 16х, получим х+8х+16х=200 25х=200 х=200/25 х=8 руб стоит собака 8*4=32 руб корова, 32*2=64 руб 2 коровы 8*16=128 руб лошадь
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