Запишите целое число, которое в семь раз больше цифры его единиц.
Математика
Запишите целое число, которое в семь раз больше цифры его единиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - число единиц у - число десятков х и у - натуральные числа 10у+х=7х 10у=6х 5у=3х у=3х/5 т.к. у - натуральное число, то единственный вариант х=5, тогда у=3 10*3 + 5 = 35 Ответ: 35 Другой вариант: Предполагаемое число единиц: от 1 до 9. При умножении на 7 должно получиться число, оканчивающееся тем же числом, которое умножали. Единственный вариант - 35
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