почему нет царского пути в культуре

Гость: Гость:

"Нет в науке "царского" пути",-сказал Евклид одному из властелинов, пожелавшему овладеть геометрией с наименьшими затратами времени. Всё верно, чтобы овладеть наукой, нужно трудиться,это займёт много времени.Это относится не только к науке,а к культуре в общем. Без труда и борьбы с ленью восхождение к высотам культуры невозможно,ведь истинный путь к культуре-это путь самостоятельных радостных открытий и проникновение души в глубокий смысл культурных произведений.