почему нет царского пути в культуре
География
почему нет царского пути в культуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Нет в науке "царского" пути",-сказал Евклид одному из властелинов, пожелавшему овладеть геометрией с наименьшими затратами времени. Всё верно, чтобы овладеть наукой, нужно трудиться,это займёт много времени.Это относится не только к науке,а к культуре в общем. Без труда и борьбы с ленью восхождение к высотам культуры невозможно,ведь истинный путь к культуре-это путь самостоятельных радостных открытий и проникновение души в глубокий смысл культурных произведений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
некто узнал,что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади . ОН взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил соба...
Геометрия
Українська література
луч С- биссектриса угла (ab), луч d биссектриса угла (ac). Найти угол (bd), если угол (ad) = 20 градусов.
Математика
Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый кукан.Сколько кукано...