Предложите всевозможные способы получения кислот, приведите примеры уравнений химических реакций.
Химия
Предложите всевозможные способы получения кислот, приведите примеры уравнений химических реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислотный оксид+вода=Кислота N2O5 +H2O = 2HNO3 При реакции обмена образуется новая кислота ( Соль+Кислота) H2SO4 + BACl2 =BASO4(осадок) +2HCL Взаимодействие элемента с водородом H2+S = H2S Также получение комплексных солей Au + HNO3 + 4HCl = Н[AuCl4] + NO(газ) + 2H2O
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