отряд туристов, подойдя к реке, рассчитал что если посадить в каждую лодку по 6 человек, то трое останутся без места, а если в каждую лодку посадить по 7 человек, то одно будит свободным. Сколько было туристов и лодок?

Алгебра

отряд туристов, подойдя к реке, рассчитал что если посадить в каждую лодку по 6 человек, то трое останутся без места, а если в каждую лодку посадить по 7 человек, то одно будит свободным. Сколько было туристов и лодок?

Автор: Гость