отряд туристов, подойдя к реке, рассчитал что если посадить в каждую лодку по 6 человек, то трое останутся без места, а если в каждую лодку посадить по 7 человек, то одно будит свободным. Сколько было туристов и лодок?
Алгебра
отряд туристов, подойдя к реке, рассчитал что если посадить в каждую лодку по 6 человек, то трое останутся без места, а если в каждую лодку посадить по 7 человек, то одно будит свободным. Сколько было туристов и лодок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х человек и у лодок, составим систему: 6у + 3 = х 7у = х + 1 7у = 6у + 3 + 1 у = 4 х = 24+3 = 27 Ответ. 27 туристов и 4 лодки.
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