Першу половину шляху автомобіль проїхав зі середньою швидкістю v1=60 км/год,а другу зі середньою швидкістю v2=40 км/ч.знайти середню швидкість його руху на всьому шляху (у км/ч)
Физика
Першу половину шляху автомобіль проїхав зі середньою швидкістю v1=60 км/год,а другу зі середньою швидкістю v2=40 км/ч.знайти середню швидкість його руху на всьому шляху (у км/ч)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vсер.=(V1+V2):2=(60+40):2=50км/год
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