автомобиль с начальной скоростью v0 = 7м/с начал двигаться с ускорением a = 0,25 м/с2.чему будет равна его скорасть через t = 20с?

Физика

автомобиль с начальной скоростью v0 = 7м/с начал двигаться с ускорением a = 0,25 м/с2.чему будет равна его скорасть через t = 20с?

Автор: Гость