автомобиль с начальной скоростью v0 = 7м/с начал двигаться с ускорением a = 0,25 м/с2.чему будет равна его скорасть через t = 20с?
Физика
автомобиль с начальной скоростью v0 = 7м/с начал двигаться с ускорением a = 0,25 м/с2.чему будет равна его скорасть через t = 20с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1 = V0 + a * t При V0 = 7 м/с, а = 0,25 м/с² и t = 20 c. V1 = 7 + 20 * 0,25 = 12 м/с.
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