На числовой окружности отметьте дугу,все точки которой удовлетворяют неравенству: cos(П+t)+sin(3П/2-t) больше корня из 2

Алгебра

На числовой окружности отметьте дугу,все точки которой удовлетворяют неравенству: cos(П+t)+sin(3П/2-t) больше корня из 2

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