На числовой окружности отметьте дугу,все точки которой удовлетворяют неравенству: cos(П+t)+sin(3П/2-t) больше корня из 2
Алгебра
На числовой окружности отметьте дугу,все точки которой удовлетворяют неравенству: cos(П+t)+sin(3П/2-t) больше корня из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно формулам приведения cos (π + t) = -cos t sin(3*π/2 - t) = -cos t Тогда -2 * cos t > √ 2 cos t < - √ 2 / 2 3 * π / 4 + 2 * π * n < t < 5 * π / 4 + 2 * π * n , n ∈ Z
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