На чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать два плода.Если сорвать два банана или два ананаса, то выростит один ананас,а если сорвать один банан и один ананас,то выростит один банан.Через какое вре...

Гость: Гость:

Рассмотрим такую задачу. На доске записаны +1 (это наши "ананасы") и -1 (это наши "бананы"), сорвать два банана или два ананаса соотвествует тому чтобы вместо двух +1, +1(сорвать два ананасы) или -1, -1(сорвать два бананы) написать их произведение +1(выростит один ананас) Совать один банан и один ананас соотвествует тому чтобы стереть +1, -1 и написать их произведение -1(выростит один банан). Таким образом стоит вопрос: какое число останется +1(ананас), или -1(банан), если было 128 -1 и 87 +1, если выбрав любые два числа мы заменяем их на их произведение Поскольку произведение чисел не зависит от порядка в котором берутся множители, а произведение 128 минус единииц (равно 1 так число -1 четное) и 87 единиц (равно 1 как произведение 1), равно произведению 1*1=1 1 соответствует ананасу. ответ: ананас