Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшеб...

Физика

Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшебной обувью, осталась неизменной?

Автор: Гость