Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшеб...

Физика
Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшебной обувью, осталась неизменной?
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