Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшеб...
Физика
Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам в высоту ошеломил учителя физкультуры, если полезная работа, совершаемая волшебной обувью, осталась неизменной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
vbnm,h;h.l;j/:kj/lj/kl.bjkm,bjhvkmhjv,mnhj.l,n ,bcjmnhjf,gk.hj/;l.;'mj,vfnhxbgfvcjm,nm, ,gxcnthfuikjlml;.,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
помогите нужно скрочно...сегодня...докажите, что через точку не лежащую в данной плоскости нельзя провести более одной прямой параллельной плоскост...
Английский язык
Английский язык