помогите нужно скрочно...сегодня...докажите, что через точку не лежащую в данной плоскости нельзя провести более одной прямой параллельной плоскости?пожауйста помогите
Геометрия
помогите нужно скрочно...сегодня...докажите, что через точку не лежащую в данной плоскости нельзя провести более одной прямой параллельной плоскости?пожауйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то, это утверждение неверно. Через точку можно провести только одну плоскость параллельную данной. А уж любая прямая, лежащая в этой плоскости и проходящая через данную точку, будет параллельна исходной плоскости.
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