Какой стала бы температура воды в ванне, если в неё налить 5 вёдер воды при температуре 10 градусов С и 6 вёдер воды при температуре 90 градусов С (В ведре 10 литров)
Физика
Какой стала бы температура воды в ванне, если в неё налить 5 вёдер воды при температуре 10 градусов С и 6 вёдер воды при температуре 90 градусов С (В ведре 10 литров)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в ванну наливается одно и то же вещество с разной температурой, то средняя температура воды определяется по формуле средней арифметической взвешенной Тс = (m₁ * T₁ + m₂ * T₂) / (m₁ + m₂) = (5 * 10 + 6 * 90) / (5 + 6) = 590 / 11 ≈ 53,6°
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