Какой стала бы температура воды в ванне, если в неё налить 5 вёдер воды при температуре 10 градусов С и 6 вёдер воды при температуре 90 градусов С (В ведре 10 литров)

Физика

Какой стала бы температура воды в ванне, если в неё налить 5 вёдер воды при температуре 10 градусов С и 6 вёдер воды при температуре 90 градусов С (В ведре 10 литров)

Автор: Гость