В 4 кусках ткани было по5 метров, пятая часть всей ткани пошла на пошив штор, сколько ткани осталось?
Математика
В 4 кусках ткани было по5 метров, пятая часть всей ткани пошла на пошив штор, сколько ткани осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько было всего ткани? 4*5=20м 2)сколько пошло на пошив штор? 20:5=4м 3)сколько осталось? 20-4=16м
Гость:
4*5=20(м) ткани всего 20:5=4(м) пошло на пошив 20-4=16(м) ткани осталось
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