4 куска ткани по 50 м в каждом, пятая часть всей материи ушла на шитьё,сколько ткани осталось?
Математика
4 куска ткани по 50 м в каждом, пятая часть всей материи ушла на шитьё,сколько ткани осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько всего ткани 4*50=200 м 2)сколько ушло на шитьё? 200:5=40 м 3)сколько осталось? 200-40=160 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Знайдіть середню швидкість,якщо перша половина шляху тілом пройдена за 10 секунд зі швідкістю 3м/с,а друга_в 2 разишвидше
Физика
Задания: 1)Автомобиль массой 1500кг начинает двигаться горизонтально с ускорением 0,5м/c (секунда в квадрате).Сопротивление движению 500 Н. Опреде...
Математика
В 4 кусках ткани было по5 метров, пятая часть всей ткани пошла на пошив штор, сколько ткани осталось?