4 куска ткани по 50 м в каждом, пятая часть всей материи ушла на шитьё,сколько ткани осталось?

Математика
4 куска ткани по 50 м в каждом, пятая часть всей материи ушла на шитьё,сколько ткани осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько всего ткани 4*50=200 м 2)сколько ушло на шитьё? 200:5=40 м 3)сколько осталось? 200-40=160 м 
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