Знайдіть середню швидкість,якщо перша половина шляху тілом пройдена за 10 секунд зі швідкістю 3м/с,а друга_в 2 разишвидше
Физика
Знайдіть середню швидкість,якщо перша половина шляху тілом пройдена за 10 секунд зі швідкістю 3м/с,а друга_в 2 разишвидше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перші 30 метрів тіло проходить за 10 секунд, а наступні 30 метрів - за 10/2 = 5 секунд. отже, загальні 30 + 30 = 60 метрів тіло долає за 10 + 5 = 15 секунд, тому його середня швидкість становить 60 / 15 = 4 м/c.
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