Задания: 1)Автомобиль массой 1500кг начинает двигаться горизонтально с ускорением 0,5м/c (секунда в квадрате).Сопротивление движению 500 Н. Определите силу тяги, развиваемую двигателем. 2)Какую силу надо приложить к телу массо...

Физика

Задания: 1)Автомобиль массой 1500кг начинает двигаться горизонтально с ускорением 0,5м/c (секунда в квадрате).Сопротивление движению 500 Н. Определите силу тяги, развиваемую двигателем. 2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате)

Автор: Гость