Задания: 1)Автомобиль массой 1500кг начинает двигаться горизонтально с ускорением 0,5м/c (секунда в квадрате).Сопротивление движению 500 Н. Определите силу тяги, развиваемую двигателем. 2)Какую силу надо приложить к телу массо...
Физика
Задания: 1)Автомобиль массой 1500кг начинает двигаться горизонтально с ускорением 0,5м/c (секунда в квадрате).Сопротивление движению 500 Н. Определите силу тяги, развиваемую двигателем. 2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 2 F=mg g=a то получим формулу F=ma F=0.2*1.5=0.3H Ответ:0,3Н
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