Жук ползёт вверх со скоростью 6см/с.По тому же дереву ползёт вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.С какой скоростью ползёт гусеница,если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100см?

Математика

Жук ползёт вверх со скоростью 6см/с.По тому же дереву ползёт вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.С какой скоростью ползёт гусеница,если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100см?

Автор: Гость