Жук ползёт вверх со скоростью 6см/с.По тому же дереву ползёт вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.С какой скоростью ползёт гусеница,если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100см?
Математика
Жук ползёт вверх со скоростью 6см/с.По тому же дереву ползёт вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.С какой скоростью ползёт гусеница,если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60=40(см) проползут жук и гусеница за 5 сек. 6*5=30(см) проползет жук 40-30=10 см проползет гусеница 10:5=2 см/с скорость гусеницы
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