На озере плавают гуси и утки.Количество гусей составляет 40 % от количества уток. Сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?
Математика
На озере плавают гуси и утки.Количество гусей составляет 40 % от количества уток. Сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество уток Х. Тогда гусей Х * 40 / 100 = 0,4 * X , а процент уток от гусей Х / (0,4 * X) * 100% = 250%
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