На озере плавают гуси и утки.Количество гусей составляет 40 % от количества уток. Сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?

Математика

На озере плавают гуси и утки.Количество гусей составляет 40 % от количества уток. Сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?

Автор: Гость