Мальчик прходит 80м за 1 мин.Какое расстояние он может пройти за 60 мин?Ответ выразите в километрах и метрах

Математика
Мальчик прходит 80м за 1 мин.Какое расстояние он может пройти за 60 мин?Ответ выразите в километрах и метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*80=4800м=4км800м-он пройдет за 60 мин
Гость:
80*60=4800 м= 4км800м
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