Мальчик прходит 80м за 1 мин.Какое расстояние он может пройти за 60 мин?Ответ выразите в километрах и метрах

Математика

Мальчик прходит 80м за 1 мин.Какое расстояние он может пройти за 60 мин?Ответ выразите в километрах и метрах

Автор: Гость