Сочинение "Как я провела лето"
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Сочинение "Как я провела лето"
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At last holidays came! I was very happy! I didn't have to get up early in the morning and run to school. I could stay in the bed till midday. But I didn't want to sleep. There were a lot of things to do. The weather was fine so my friends and I went for a walk every day. It was fun! Then I spent a month in the country where my grandfather and grandmother lived. It was great. I drank milk and ate a lot of tasty food which my granny prepared for me. I have many friends in this village because I go there every holidays. We played football and tennis every day! There is a small river near the forest and we swam when the weather was fine. It was greaat! I liked my holidays very much. Наконец наступили каникулы! Я был очень счастлив! Я не должен был вставать рано утром и бежать в школу. Я мог оставаться в постели до полудня. Но я не хотел спать. Было так много дел. Погода была хорошая, так что мои друзья и я ходили гулять каждый день. Это было весело! Затем я провел месяц в деревне, где живут мои дедушка и бабушка . Это было здорово. Я пил молоко и ел много вкусной пищи, которую моя бабушка готовила для меня. У меня много друзей в этой деревне, потому что я езжу туда каждые каникулы. Мы даже играли в футбол и теннис! Около леса есть небольшая речка. Мы купались, когда погода была хорошая. Это было здорово! Мне очень понравились мои каникулы.
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