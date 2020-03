Сочинение "Как я провела лето"

Гость: Гость:

At last holidays came! I was very happy! I didn't have to get up early in the morning and run to school. I could stay in the bed till midday. But I didn't want to sleep. There were a lot of things to do. The weather was fine so my friends and I went for a walk every day. It was fun! Then I spent a month in the country where my grandfather and grandmother lived. It was great. I drank milk and ate a lot of tasty food which my granny prepared for me. I have many friends in this village because I go there every holidays. We played football and tennis every day! There is a small river near the forest and we swam when the weather was fine. It was greaat! I liked my holidays very much. Наконец наступили каникулы! Я был очень счастлив! Я не должен был вставать рано утром и бежать в школу. Я мог оставаться в постели до полудня. Но я не хотел спать. Было так много дел. Погода была хорошая, так что мои друзья и я ходили гулять каждый день. Это было весело! Затем я провел месяц в деревне, где живут мои дедушка и бабушка . Это было здорово. Я пил молоко и ел много вкусной пищи, которую моя бабушка готовила для меня. У меня много друзей в этой деревне, потому что я езжу туда каждые каникулы. Мы даже играли в футбол и теннис! Около леса есть небольшая речка. Мы купались, когда погода была хорошая. Это было здорово! Мне очень понравились мои каникулы.